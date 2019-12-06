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Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda D-100 karayolunun Topkapı yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2 şerit trafiğe kapatılırken Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

06.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:39

İstanbul'da Okmeydanı D-100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii Edirnekapı istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Adının Şahin olduğu öğrenilen 34 VA 5171 plakalı otomobilin sürücüsü, arıza yapan aracını sol şeritte durdurdu. Geriden gelen 34 BM 5839 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobiller, yolda sağa sola savruldu. Duran otomobilin içindeki anne ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA SONRASI TRAFİK OLUŞTU

Çocuk ve annesi ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılınca Edirnekapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 45 dakikanın ardından trafik normale döndü.

Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

Güncel

Kaynak: DHA


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