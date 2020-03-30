Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyorÖzlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI / İstanbul - YARIM asırlık Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor.

30.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:05
OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor

Özlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI/ İstanbul - YARIM asırlık Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastanenin içi görüntülendi. Bina havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü

------------

Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)

İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu röportajı

Hastane içinden detay görüntüler

Odalardan ve ortak alanlardan görüntüler

Drone görüntüleri

Genel ve detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Okmeydanı, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Haberler
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
Kuzey Kore ’süper büyük’ füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore ’zamanlama çok yersiz’ dedi Haberler
Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haberler
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner’in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı Haberler
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haberler
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:36: BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ YAPAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber 10:36: Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor - Haber 10:36: PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen,... - Haber 10:36: Göksu Deltası'ndaki yangın söndü - Haber 10:35: Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:35: Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 02:28: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber