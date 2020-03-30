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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden açıldı

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

30.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:09
Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta kabulüne başladı.
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yönettiği projede, hastanenin yüzde 80'i tamamlandı.
Yılda 1,5 milyon poliklinik hastasının yanında 700 bin acil hastanın tedavi edildiği, 45 bin ameliyatın gerçekleştirildiği hastane sismik izolatör teknolojisiyle yeniden inşa edildi.
385 adet sismik izolatör, deprem anında yükün yaklaşık yüzde 90'ını absorbe edecek.
Dolayısıyla bina çok az ve düzenli hareket edecek. Böylece hastane deprem anında ve sonrasında da hizmette kalacak.
Vizyon bir proje olarak nitelendirilen hastane, kendi enerjisini üreten bir yapı olarak dizayn edildi.
Hastanenin yenilenen 180 bin metrelik bölümünde yeniden hasta kabulüne başlandı. Geriye kalan yüzde 20'lik bölüm de tamamlandığında hastane toplam 259 bin metrekarelik alanda hizmet verecek.
Normal zamanlarda 750 yataklı olan hastane, Kovid-19 salgını nedeniyle 99'u yoğun bakım olmak üzere 600 yataklı olarak kullanılacak. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Okmeydanı, Güncel

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden açıldı
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