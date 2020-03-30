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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk etabı hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için de kullanılacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

30.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:04
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk etabı hizmete açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için de kullanılacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın sağlık alanında önemli bir sınav verdiği bugünlerde sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirtti.
180 bin metrekare kapalı alana sahip ilk etapta, 600 yatak, 240 poliklinik, 81 erişkin yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathanenin mevcut olduğunu bildiren Koca, deprem izolatörlü hastane binasının, aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen trijenerasyon sistemine de sahip olduğunu aktardı.
Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Okmeydanı Hastanemiz, tüm fazları tamamlandığında 250 bin metrekare kapalı alan ve toplam 866 yatakla hizmet verecek. Ülkemiz, sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı tıbbi donanım açısından dünyasının sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini hiçbir aksaklık olmadan sunmanın gayreti içindeyiz. Bu vesileyle insanımızın sağlığı için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yeni hastanemizin gerek yatak kapasitesi gerekse teknolojik altyapısı ile koronavirüsle mücadelemize önemli katkılar yapacağına inanıyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Okmeydanı, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk etabı hizmete açıldı - Haberler
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