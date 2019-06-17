17.06.2019 22:41
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Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı

Okmeydanı

Okmeydanı'nda bir cipe silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Okmeydanı'nda bir cipe silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Darülaceze Caddesi'nde seyir halindeki 34 BGR 540 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.
Araçta bulunanların da saldırganlara silahla karşılık verdiği belirtilen olayda, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Darülaceze, Okmeydanı, Güncel

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