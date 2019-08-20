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Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki A Termik Santrali'nde oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 işçi yaralandı.

20.08.2019 12:01 Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki A Termik Santrali'nde oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 işçi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Çoğulhan Mahallesi'ndeki Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde meydana geldi. Çalışma sırasında iddiaya göre, oksijen tüpü bir anda alev aldı. Bu sırada işçilerden Enes Can (25) ile Halil Çenber (47) alevler arasında kalarak yaralandı.
Kolundan ve yüzünden yaralanan iki işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Elbistan, Afşin, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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