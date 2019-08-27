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Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı

Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandıESKİŞEHİR - Eskişehir'de beyaz eşya yetkili serviste çalışan işçi, tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralandı.

27.08.2019 12:58
Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı
Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de beyaz eşya yetkili serviste çalışan işçi, tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Emek Sokakta bulunan bir beyaz eşya yetkili servisinde çalışan İbrahim Y. (25), serviste kullanılan minibüste iken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı oksijen tüpünün hortumu patladı. Patlama etkisi ile işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı

Eskişehir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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