Haberler » 3. Sayfa » Oksijen yüklü tanker kaza yaptı - Haberler

Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

Samsun'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.

10.02.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:12Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.


Alınan bilgiye göre, Samsun- kara yolunda seyir etmekte olan Erhan Akbulut hakimiyetindeki 26 GR 533 plakalı tanker, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara yolu kenarındaki su kanalına düştü. Makas atan tanker, Samsun- Ankara karayolunu trafiğe kapattı.


Kaza maddi hasarla atlatıldı. Tankeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.


Polis, trafiğe kapanan kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN


Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  10 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10.02.2020 02:16:03