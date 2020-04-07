Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öksürük Sesinizden COVID-19 Teşhisi Koyan Uygulama Yayınlandı

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni internet sitesi, öksürük sesinizden COVID-19 teşhisi yapmaya başladı.

07.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:51
Öksürük Sesinizden COVID-19 Teşhisi Koyan Uygulama Yayınlandı
Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni internet sitesi, öksürük sesinizden COVID-19 teşhisi yapmaya başladı. Üniversite, sitenin gerçek bir tıbbi teşhis koyma niyetinin olmadığını; ancak hastaları yönlendirmede katkı sunabileceğini dile getirdi.

COVID Voice Detector ismiyle kullanıma sunulan deneysel site, masaüstü üzerinden rahatça ulaşılabildiği gibi Android ve iOS işletim sistemi üzerinde de kullanılabiliyor. Yani internet sitesini mobil cihazlar yoluyla da deneyebilmeniz mümkün. İnternet sitesine girdiğinizde ilk olarak mikrofon izni vermeniz isteniyor. Ardından mikrofonunuza üç kere öksürmeniz talep ediliyor. Üç öksürükten sonra site bir de normal konuşma sesinizi kaydediyor. Normal konuşma sesiniz ise rastgele bir cümleden oluşmuyor: İnternet sitesi bütün alfabeyi okumanız ve belirli harfleri nefesiniz tükenene kadar söylemeniz gerektiğini belirtiyor.

Sesle COVID-19 tanısı koyan uygulama

Tüm görevleri yaptıktan sonra internet sitesi size 1 ila 10 arasında bir değer veriyor. Eğer değeriniz 10'a yakınsa, gerçek bir tıbbi yardım almanız ve kendinizi kontrol ettirmeniz yönünde uyarılar gösteriliyor.

Uygulamanın internet sitesinde üniversitenin dünyadaki herkese ulaşarak, farklı bir COVID-19 teşhis sistemi oluşturmak amacında olduğuna dair kimi uyarlara yer verilmiş. Birkaç saniye süren bu uygulama sayesinde, en azından COVID-19 riski taşıyan kişilerin tespit edilmesinin ya da hastanelere yönlendirilmelerinin önünün açılması planlanıyor.

Yine de henüz geliştirme ve erken erişim aşamasında olan bu uygulamanın, gerçek bir test sonucu sunmadığını hatırlatalım. Denemekten ise herhangi bir zarar gelmeyeceğini söylemeden geçmeyelim.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Öksürük Sesinizden COVID-19 Teşhisi Koyan Uygulama Yayınlandı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

19:36: Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü - Haberler 19:35: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı - Haberler 19:34: Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi - Haberler 19:32: Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali - Haberler 19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler