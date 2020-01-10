Öksüt Madencilikten Develi Hastanesine Hasta Nakil Aracı Hibesi

Öksüt Madenciliğin Ofisi önünde gerçekleşen programla AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener, Siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile ilçe protokolü katıldı. Devir teslim Evde sağlık hizmetlerinde kullanılacak aracın hasta transferlerinde kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirten İl Sağlık Müdürü Benli "Bütün ekipmanlarıyla bu aracı bizlere kazandıran Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a ve Öksüt Madencilik yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Öksüt Madenciliğin sosyal ve sağlık projeleriyle Develi'ye her zaman destek vereceğini belirten Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener "Belediyemizin ve il sağlık müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda hasta nakil aracımızı Develimize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in teşrifleriyle bakıma muhtaç hastalara hizmet için kullanılacak olan hasta nakil aracının devlet hastanesine kazandırılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cabbar Başkan "Develi Belediyesi olarak bizler de bakıma muhtaç hemşerilerimizin evlerine giderek onların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Evde bakım hizmetlerinde kullanılacak hasta nakil aracının hizmete kazandırılmasından dolayı memnuniyetini belirten Kaymakam Duru, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Programın son konuşmasını ise AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yaptı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sağlık alanında yaptığı devrim niteliğindeki yenilik ve düzenlemelerle Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bir dünya markası haline geldiğini belirten Milletvekili Tamer "Hastalarımızın evde bakım hizmetleri için kullanılacak böylesi güzel bir aracın Develi'ye kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Hemşerilerimizin hastaneye transferleri için kullanılacak bu güzel aracı Develi'ye kazandıran Öksüt Madenciliğe ve Develi Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından aracın devir-teslim protokolü Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın makam odasında gerçekleşti.