Orman yangınında annesi ölen koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi sandı. Oyuncak ayıya sarıldığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

BİNLERCE KOALA ÖLDÜ

Avustralya 'nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti.

HAYVANSEVER ÇİFT, ÖKSÜZ KOALAYA SAHİP ÇIKTI

Annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvan severler tarafından koruma altına alındı. ABD'den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı.

OYUNCAK AYIYI ANNESİ ZANNETTİ

Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. o anları kaydeden hayvansever çift görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.