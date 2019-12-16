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'Öksüz minare' camiye kavuşuyor

Kilis'te cami ve medrese bölümü yıkılan Mehmet Paşa Cami'nin geride kalan tek yapısı olan ve 'öksüz minare' olarak adlandırılan minaresinin yanına aslına uygun cami ve medrese yapılması için proje hazırlandı.

16.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:25'Öksüz minare' camiye kavuşuyor
'te cami ve medrese bölümü yıkılan Mehmet Paşa Cami'nin geride kalan tek yapısı olan ve 'öksüz minare' olarak adlandırılan minaresinin yanına aslına uygun cami ve medrese yapılması için proje hazırlandı.

Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kilis'te bulunan 26 tarihi eserin restorasyonu yapıldı. Kilis'teki tarihi mekanları ayağa kaldıran Vakıflar Bölge Müdürlüğü son olarak, camisi ve medresesi yıkılıp geriye sadece minaresi kaldığı için 'öksüz minare' olarak adlandırılan Mehmet Paşa Camii için proje hazırladı. Kilis Valisi Recep Soytürk; Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Cabir Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Valilik Özel Kalem Müdürü İhsan Aray ile birlikte öksüz minarenin olduğu yerde önceki gün incelemelerde bulunmuştu.

Öksüz minarenin tarihi

Mehmet Paşa Camii, İbrahim Efendi tarafından 1719 yılında cami ve medrese olarak yaptırıldı. Daha sonra hasar gören cami, Halep Valisi Mehmet Paşa tarafından 1831 yılında yeniden yaptırıldı. Cami ve medresenin yakılmasından sonra ise geriye sadece minaresi kaldı. - KİLİS

Mehmet Paşa, Gaziantep, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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