Öksüz ve yetim çocuklara ziyaret

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit, annesini veya babasını kaybetmiş çocukları ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ümit ziyaretlerde, aile fertleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Bu ziyaretlerin ailelerin dertlerine ortak olup onların acil ve öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli olduğunu ifade eden Şengül Ümit, ailelerin talep ve isteklerini kendilerinden dinleyerek ihtiyaçların en kısa zamanda giderilmesi noktasında da gayret sarf edileceğini belirtti.
Ziyaretlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Fazilet Çobanoğlu da hazır bulundu.
Bolu
, Güncel
Kaynak: AA