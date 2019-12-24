Haberler » Güncel » Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması - Haber

Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması

Bursa'da 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk Bursa'ya getirildi.

24.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:54 Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması
'da 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk Bursa'ya getirildi. İlk kez Uludağ'ı gören çocuklar daha sonra da tekne turuna katıldı. Teknede İstiklal Marşı yarışması, şarkı yarışması ve halay çekme yarışması düzenlendi.

Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesi ile Muş Bulanık'tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa'ya getirdi. Bursa'nın tarihi türbelerini ve mekanlarını gezen öğrenciler, Mudanya'da tekne turuna çıkma fırsatı buldu. İlk defa tekneye binen çocukların heyecanları gözlerine yansıdı. Bir yandan tekne turunda manzaranın tadını çıkaran çocuklar diğer yandan istiklal marşı, şarkı söyleme yarışması ve halay çektiler. İlk defa tekneye binen çocuklar denizin ortasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Mudanya'da tekneye binen çocuklar, daha önce böyle bir mutluluk yaşamadıklarını belirterek," Bu gün çok eğlendik, tekne turuna çıktık, teknede yarışma yaptık, oyun oynadık. Çok mutluyum ilk defa deniz gördüm, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) Selahattin Turan," Dernek olarak hazırlamış olduğumuz projeydi. Bulanık'tan Bursa'ya kardeşlik köprüsü kurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurul, projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında buraya gelen kardeşlerimizin mutluluğu için her türlü katkılarımızı yaptık. Bu gün önce Mudanya'da sahilde yürüyüşümüzü yaptık. Tekne turu atarken de istiklal marşı yarışması düzenledik. Hepsi çok mutlu oldu, gençlerimizin gözündeki o mutluluk dünyanın en büyük mutluluğu" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Haber
11:42   Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Haber
11:42   Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Haber
11:42   Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
11:42   Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
24.12.2019 11:51:12