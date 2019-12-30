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Oktay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:46 Oktay, AA'nın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oktay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren Oktay, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafını, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
"Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken Yalçın'ın, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandığını anımsatan Oktay, Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fotoğrafların her birinin anı, olayı en iyi şekilde yansıttığını ancak seçim yaparken duyguların ön plana çıktığını ifade eden Oktay, dünyanın dört bir yanında doğru habercilik için emek veren Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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