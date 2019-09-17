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Oktay, Bakü'de ASAN Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da vatandaşlık hizmetlerinin tek bir noktadan verildiği "kolay hizmet" olarak adlandırılan ASAN Hizmet Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

17.09.2019 09:40Oktay, Bakü'de ASAN Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da vatandaşlık hizmetlerinin tek bir noktadan verildiği "kolay hizmet" olarak adlandırılan ASAN Hizmet Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Azerbaycanlıların vatandaşlık, pasaport, tapu, emlak, emeklilik, bankacılık, sağlık başta olmak üzere 12 kurumdan yaklaşık 320 hizmeti aldığı merkezde incelemelerde bulunan Oktay, yetkililerden bilgi aldı.
Oktay, vatandaşların hizmetlere ilişkin talep ve şikayetlerini de iletebildiği TİKA'nın desteğiyle kurulan ASAN Radyo'yu da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Ajansı Başkanı Ülvi Mehdiyev eşlik etti.

Azerbaycan, fuat oktay, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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