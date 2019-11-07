Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "4 kardeş yoksulluktan intihar etti" iddiasına yanıt: Bu doğru değil

İstanbul Fatih'te bir evde ölü bedenleri bulunan 4 kardeşin ölüm nedeni belli olmuş, yapılan ön otopside 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada ise Fatih'te 4 kardeşin "Yoksulluktan intihar etti" haberleri yayılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir." dedi.

"YOKSULLUKTAN ÖLDÜ İDDİALARI' DOĞRU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 202Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine ilişkin soru üzerine, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir. Adli soruşturma devam etmektedir. Şu an itibariyle bizim elimizde açlıktan, yoksulluktan intihar şeklinde böyle bir bilgi mevcut değildir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, basında bu şekilde yer aldığını söylemesine Oktay, "Basında çıkan tüm bilgilere inanırsanız bundan sonra o zaman basından almanızı tavsiye ederim." karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİYANÜR İÇMİŞLER

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.