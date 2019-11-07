Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '4 kardeş yoksulluktan intihar etti' iddiasına yanıt: Bu doğru değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "4 kardeş yoksulluktan intihar etti" iddiasına yanıt: Bu doğru değil

Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşli ilgili bir soruya "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir" diye cevap verdi.

07.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:03

İstanbul Fatih'te bir evde ölü bedenleri bulunan 4 kardeşin ölüm nedeni belli olmuş, yapılan ön otopside 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada ise Fatih'te 4 kardeşin "Yoksulluktan intihar etti" haberleri yayılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir." dedi.

"YOKSULLUKTAN ÖLDÜ İDDİALARI' DOĞRU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 202Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine ilişkin soru üzerine, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir. Adli soruşturma devam etmektedir. Şu an itibariyle bizim elimizde açlıktan, yoksulluktan intihar şeklinde böyle bir bilgi mevcut değildir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, basında bu şekilde yer aldığını söylemesine Oktay, "Basında çıkan tüm bilgilere inanırsanız bundan sonra o zaman basından almanızı tavsiye ederim." karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİYANÜR İÇMİŞLER

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.

FatihFatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı

İstanbulİstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklamaİntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

3. Sayfa, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
11:55   Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından öldüresiye dövüldü
11:50   Gaziantep Tanıtım Günleri'ne Bilecikli esnaflardan tepki geldi
11:55   Gürcistan'da 'Göbeklitepe' sergisi büyük ilgi gördü
11:55   KİŞİYE ÖZEL BESLENME, KEMOTERAPİ KADAR ÖNEMLİ
11:54   Kişiye özel beslenme, kemoterapi kadar önemli
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
11:05   Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
7.11.2019 11:56:05