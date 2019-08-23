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Oktay'dan "Emine Bulut cinayeti" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "?Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır.

23.08.2019 17:36 Oktay'dan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "?Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ?Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Evladının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "?Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ?Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Bulut, fuat oktay, Kırıkkale, Politika

Kaynak: AA

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