Oktay-Dancila Ortak Basın Toplantısı

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB- Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya 'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Romanya'nın bu tavrının diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmesini umuyoruz." dedi.Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı temsilen komşu ve stratejik ortak Romanya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.Geniş bir coğrafyanın istikrarına katkı sunabilecek potansiyele sahip Türkiye-Romanya iş birliğinin ikili zeminle sınırlı kalmadığını, üçlü ve çok taraflı formatları da kapsadığını ifade eden Oktay, Türkiye'nin Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyada üçlü ve çok taraflı girişim ve bölgesel iş birliği platformlarına geçmişten bu yana öncülük ettiğini söyledi.Bu bağlamda, Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen dörtlü formata konuk olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oktay, nazik davetleri için Dancila'ya teşekkür etti."Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Dancila ve Romanya halkına selamlarını ve iyi dileklerini ileten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın Başbakan Dancila ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. İki müttefik ülkenin heyetleri arasında samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmemiz, gayet iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimiz hakkında verimli bir görüş alışverişine imkan verdi. İkili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili konularda da ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Romanya'nın yürütmekte olduğu AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde ülkemizin AB'ye katılım müzakere sürecini ilerletmeye yönelik yaklaşım ve beklentilerimizi paylaştık. Görüşmemizde, ikili iş birliğimizin her alanda daha da ilerletilmesi konusunda ve Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki hususlarda görüş ve değerlendirmelerimizin örtüştüğünü teyit ettik."Oktay, görüşmenin, Başbakan Dancila'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın davetine icabet ederek, geçen yıl ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette mutabık kalınan hususlardaki iradeyi yinelemeye de imkan verdiğini dile getirdi."Balkanlar'da bölgesel kalkınma..."Romanya ile sahip olunan fikir birlikteliğinin, ikili ilişkilerin yanı sıra başta bölge olmak üzere uluslararası alanda iş birliğine de olumlu katkı yapacağına inandığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:"Türkiye, stratejik ortağı Romanya'yı, Avrupa'nın doğusundan Balkanlar'a, Karadeniz 'den Kafkasya 'ya uzanan geniş bir coğrafyanın geçiş noktasında yer alan bir istikrar kaynağı ve yakın bir müttefik olarak görmektedir. Romanya'nın kalkınmayı önceleyen politikaları, Balkanlar'da bölgesel kalkınmaya verdiğimiz önemle uyum arz etmektedir. Görüşmemiz vesilesiyle ikili ilişkilerimizin, bölgesel istikrar, güvenlik ve kalkınmaya artı değer sağlayacağı konusundaki anlayış birliğimizi de bir kez daha teyit etmiş olduk. Romanya'yla ilişkilerimizdeki ivmenin kalıcı hale gelmesi, gerek ülkelerimiz arasındaki köklü tarihi bağların geleceğe taşınması, gerek bölge barış ve istikrarının sürdürülebilir kılınması bakımından önem taşımaktadır."Oktay, Romanya ile ekonomik iş birliğinin, ikili ilişkilerdeki ivmeyi kalıcı kılacak temel alanlardan biri olduğunu söyledi."10 milyar dolar ticaret hedefi"Görüşmede, ikili siyasi ilişkilerin çok yakın seyrinin yanı sıra ticaret ve yatırım alanındaki güçlü iş birliğini daha ileri taşımaya yönelik çabaları ele aldıklarının altını çizen Oktay, temasları her alanda daha da yoğunlaştıracak tasarrufları gözden geçirdiklerini belirtti.Karşılıklı ticaret hacminin, 2018 yılı sonu itibarıyla 6,4 milyar dolar civarında olduğunu anımsatan Oktay, "Bu rakamı ilk etapta 10 milyar dolara yükseltmek hususundaki karşılıklı irademizi Sayın Ticaret Bakanımızın Romanya'ya şubat ayında yaptığı ziyaret vesilesiyle teyit etmiştik. Sayın Başbakan ile görüşmemizde 10 milyar dolar hedefimize yönelik kararlılığımızı yeniden vurgulama imkanı bulduk. Bu bağlamda nisan ayı içinde düzenlenecek Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi ve yine bu yıl içinde düzenlemeyi öngördüğümüz Karma Ekonomik Komisyon toplantıları, bu yöndeki irademizin somut yansımaları olacaktır." diye konuştu.Oktay, ekonomik ilişkiler bağlamında ayrıca Köstence'de yapılacak şehir hastanesi projesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.Savunma sanayisiSağlık bakanlıklarının hem yatırım değeri ortaya koyacağı hem ilişkileri daha da güçlendirecekleri bu projeyi sonuçlandırmaya yönelik çalışmaları hızlandırmak hususunda mutabık kaldıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:"Savunma sanayisi alanındaki iş birliğimiz, ikili ilişkilerimizin bir diğer önemli alanını oluşturmaktadır. Savunma sanayisindeki iş birliklerimiz, Türk-Romen stratejik ortaklığını daha da derinleştirecektir. Sayın Başbakana, bu alanda birikim ve küresel tecrübe sahibi firmalarımızın Romanya savunma sanayisine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladım. Görüşmemizde ayrıca, ikili ilişkilerimizin her alandaki ahdi çerçevesinin tamamlanması için ilgili kurumlarımızca atılması gereken adımları gözden geçirdik. Hukuki çerçevenin tamamlanması, iş birliğimizin bütün alanlarda kurumsallaşmasını ve ilişkilerimizde yükselen ivmenin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır."FETÖ ile mücadeleye de dikkati çeken Oktay, "Türkiye'nin milli güvenliğini ve kamu düzenimizi doğrudan tehdit eden FETÖ terör örgütü ile mücadelede gelinen aşamayı kendileriyle paylaştım. Romanya'nın güvenliği için de tehdit oluşturan bu terör örgütünün, Romanya'daki yapılanmasıyla mücadelede, karşılıklı iş birliğinin devamına büyük önem veriyoruz." açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği ile ilişkilerTürkiye'nin, AB ile ilişkilerine değinen Oktay, şunları söyledi:"AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Romanya'nın ülkemizle dayanışmasını ortaya koyan tutumu takdire şayandır. Komşumuz ve stratejik ortağımız Romanya'nın kararlılıkla benimsediği bu tavrın, diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmesini umuyoruz. Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ilişkilerin ve uluslararası alandaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimizin hem bölgemizin ortak menfaatleri çerçevesinde daha da gelişeceğine inanıyorum."