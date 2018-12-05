05 Aralık 2018, 11:12
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Oktay Derelioğlu: 10-15 Güne Kadar Dağılacağız

Oktay Derelioğlu: 10-15 Güne Kadar Dağılacağız

Antalyaspor maçının ardından konuşan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, "Yakın gelecekte muhtemelen dağılacağız. 10-15 güne kadar böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. Darıca ve Kocaeli şehrine şunu söylemek istiyorum; takımınıza sahip çıkın" dedi.

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, "Oyunun  hakimi bizdik diye düşünüyorum. Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum." dedi.
Darıca Gençlerbirliği'nin zor günler geçirdiğini vurgulayan  Derelioğlu, şunları ifade etti: "Çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi bir Allah  bir biz biliyoruz. Her hafta olduğu gibi sağ olsunlar yanımızdaki insanlar, bizi  yalnız bırakıyor. Sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte de muhtemelen  dağılacağız. 10-15 güne kadar böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. Darıca ve  Kocaeli şehrine şunu söylemek istiyorum; takımınıza sahip çıkın. Bu takım yakın  gelecekte olmayacak. İyi bir takımınız var. Bu takımın geleceği parlak ama  ışıklar bir anda kararabilir."
Derelioğlu, maçın başında oyuncularının kendi aralarında bir dakika  top çevirerek durumu protesto ettiğini sözlerine ekledi.

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