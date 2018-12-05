Oktay Derelioğlu: 10-15 Güne Kadar Dağılacağız

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, "Oyunun hakimi bizdik diye düşünüyorum. Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum." dedi.

Darıca Gençlerbirliği'nin zor günler geçirdiğini vurgulayan Derelioğlu, şunları ifade etti: "Çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi bir Allah bir biz biliyoruz. Her hafta olduğu gibi sağ olsunlar yanımızdaki insanlar, bizi yalnız bırakıyor. Sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte de muhtemelen dağılacağız. 10-15 güne kadar böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. Darıca ve Kocaeli şehrine şunu söylemek istiyorum; takımınıza sahip çıkın. Bu takım yakın gelecekte olmayacak. İyi bir takımınız var. Bu takımın geleceği parlak ama ışıklar bir anda kararabilir."

Derelioğlu, maçın başında oyuncularının kendi aralarında bir dakika top çevirerek durumu protesto ettiğini sözlerine ekledi.