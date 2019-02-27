Oktay: İstikrarla Büyüyen Bir Ekonomik Performans Sergiliyoruz

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantısına katıldı.Toplantıda işadamlarına hitap eden Fuat Oktay, "Dijital bir Türkiye ve dünyadan bahsediyorsak sadece dijitalleşmenin ve ya teknolojinin kullanıcısı olamayız. Bunu gerçekleştirecek olanlar sizlersiniz. Biz her türlü fırsatları sunacağız ama gerçekleştirecek olan işadamlarımız. Özel sektör kanalıyla büyümeyi arzu ediyoruz. Bilişim teknolojileri olmazsa olmazlarımızdan. Savunma sanayiinde oluşturduğumuz ekosistemin daha farklı ölçeklerde sektör bazlı oluşturacağız. Bir alanda ürettiğimiz teknolojinin diğer alanda aynısını üreteceğiz.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz. Türkiye sahip olduğu genç ve nitelikli işgücü kaynakları, iç pazar kapasitesi ve istikrarla gelişen altyapısı, disiplinli finans sektörü ve rekabetçi özel sektörüyle bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline de gelmiştir. Ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat ve finansman üzerindeki vergi yüklerini de büyük ölçüde azalttık, azaltmaya da devam ediyoruz" dedi."DÜNYA BANKASI'NIN HAZIRLADIĞI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME ENDEKSİNDE 17 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK"Oktay, "Türkiye Dünya Bankası'nın hazırladığı yatırım ortamını iyileştirme endeksinde 17 basamak birden yükselerek 43'üncü sıraya yükselmiş durumda. Bu çok bilinçli bir çalışmaydı. Bu bilinçli çalışma 2019'da da devam edecek. Biz burada daha yukarıları hedefliyoruz. 43'üncü sıra bizim için asla ve asla yeterli değil. 30'lu sıraların da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. İlk etapta 20'li sıraları hedeflemek zorundayız. Bunun için biz gereğini kamu olarak yapıyor olacağız" diye konuştu.Fuat Oktay, "Türkiye'nin hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yakın geçmişte uygulanan parlamenter sisteminin, koalisyon hükümetleri, bitmeyen siyasi krizler ve yaşanan bu siyasi krizlere bağlı olarak ekonomik belirsizliklere neden olması hepimizin hafızalarında yerini korumakta. Parlamenter sistem sebep olduğu belirsizlik ortamının yanı sıra çok başlılığın hüküm sürdüğü hantal ve yavaş işleyen bir idari sistem olarak yine onlarca yıldır tartışmalarımızın ana gündem maddesini teşkil etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çok başlılığın neden olduğu erkler arasındaki çatışma ve bu çatışma ikliminin ekonomimize ve iş dünyasına verdiği büyük zaralar da yine hafızalarımızda" ifadelerini kullandı.