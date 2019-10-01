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Oktay Kaynarca'nın hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu paylaşımı yürek dağladı

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu paylaşımı yürek parçaladı. Oktay Kaynarca rol arkadaşına "Abim! Mekanın cennet olsun canım abim" notuyla veda etti.

01.10.2019 13:45

Tiyatrodan, sinema perdesine ve televizyon ekranlarına kadar birçok alanda tanınan usta oyuncu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tarık Ünlüoğlu, en çok da Oktay Kaynarca'yı derinden sarstı.

"MEKANIN CENNET OLSUN ABİM"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da birlikte rol alan Oktay Kaynarca, yol arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü "Abim! Mekanın cennet olsun canım abim" sözleriyle dile getirdi. Kaynarca, yıllar önce de Kurtlar Vadisi'nde Tarık Ünlüoğlu ile rol almıştı.

BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI

Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir toplayan Ünlüoğlu, birçok başarılı yapımda isim aldı. Ünlüoğlu, akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Testere Necmi olarak bilinen Tarık ÜnlüoğluTestere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Oktay Kaynarca'nın hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu paylaşımı yürek dağladı

Tarık Ünlüoğlu, Oktay Kaynarca, Magazin

YORUMLAR(25)
BOLU:Ünlü veya ünsüz ol her canlı ölümü tadacak DIR.ALLAH RAHMET EYLESİN
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SHAHIN HASANOV:ALLAH REHMET ETSIN
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MEHMET YALÇINKAYA:İnna lillah ve inna ileyhi raciun allah mekanını cennet eylesin
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BUBİ:Tarık ÜNLÜOĞLU , Allah''ın rahmeti üzerine olsun .
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EVET:Allah Rahmet Eylesin.
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YAZIK:Allah Rahmet Eylesin. Ülkemizde Kaç kişi 65 üstü yaşıyorki Emeklilik yaşını bu kadar yükselttik.
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ADALET:Birileri 35 yasinda emekli oldu diye gelecek nesil mezarda emekli olacak
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KAHROLASI FEDARELLER:malda yalan mülkte yalan var biraz da sen oyalan dedikleri dünya burası Allah rahmet eylesin
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SİVASSİVAS:ALLAH RAHMET EYLESİN SESİ OYUNCULUĞU KARAKTER DURUŞU BİR NUMARA İNSANDI
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MERSİN, MERSİN:Sivas''lı , neden rahat durmuyorsunuz oğlum ? Büyüklerin sizin elinizden çektiği nedir la ? Bak, bak, bak bir de Allah diyor ?
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