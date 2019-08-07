Oktay Kaynarca, posterleri önünde poz veren Meryem Uzerli'nin fotoğraflarını paylaştı

ATV ekranlarında bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz dizisinde birlikte rol alan Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca'nın dostlukları devam ediyor. Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken Uzerli, önceki gün Kaynarca'nın afişleri önünde poz verdi.

"NE HOŞSUN DELİ KIZ"

Ünlü oyuncu Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğraflarını öperken çekildiği pozlarını Instagram'dan paylaştı. Kaynarca paylaşımını, "Ne içten ne komplekssiz ne hoşsun deli kız" notuyla yayınladı.

"TİPİM DEĞİL"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca ve Meryem Uzerli'nin dizinin çekimlerinde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konu hakkında o dönem açıklama yapan Meryem Uzerli ise Oktay Kaynarca için "Tipim değil!" demişti.