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Oktay Kaynarca, posterleri önünde poz veren Meryem Uzerli'nin fotoğraflarını paylaştı

Oyuncu Meryem Uzerli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol aldığı Oktay Kaynarca'nın reklam yüzü olduğu markanın afişleri önünde poz verdi. Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğrafını öptüğü anları da Instagram hesabından yayınladı.

07.08.2019 07:47
Oktay Kaynarca, posterleri önünde poz veren Meryem Uzerli'nin fotoğraflarını paylaştı

ATV ekranlarında bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz dizisinde birlikte rol alan Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca'nın dostlukları devam ediyor. Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken Uzerli, önceki gün Kaynarca'nın afişleri önünde poz verdi.

"NE HOŞSUN DELİ KIZ"

Ünlü oyuncu Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğraflarını öperken çekildiği pozlarını Instagram'dan paylaştı. Kaynarca paylaşımını, "Ne içten ne komplekssiz ne hoşsun deli kız" notuyla yayınladı.

"TİPİM DEĞİL"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca ve Meryem Uzerli'nin dizinin çekimlerinde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konu hakkında o dönem açıklama yapan Meryem Uzerli ise Oktay Kaynarca için "Tipim değil!" demişti.


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YORUMLAR (4)
MAKYAJSIZ NE DE ÇİRKİNSİN KIZ DELİ :D: sümüklüböcek
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AGCA: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazıntıpn olsa ne olmsa ne sonucta . . . . . . sun cıkmısın bırde hava atıyorsun emınım aylen seınle gurur duyodur gercı . . . .
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STİŞÖM: senin gibilerin hoşlandığı tip paradır, mevkidir, şan şöhrettir. . . tam hürrem
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:)): tipin değil tabi benim senin asıl tipin dimi hoş kompleksiz içten gızzzz:)))
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