Oktay, Malazgirt Radyosu Yayınına Katıldı

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Seçimlerden, Malazgirt 'te olduğu gibi tüm Türkiye 'de bambaşka bir dirilişle çıkacağız. Gittiğimiz her yerde aynı ruhu, şahlanışı görüyoruz. 1 Nisan sabahı Türkiye için her şey çok güzel olacak." dedi.Oktay, "Malazgirt Halk Buluşması" programının ardından Malazgirt Kaymakamlığını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'dan ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Oktay, kaymakamlık binasında, Başakşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan ve test yayınları devam eden 107.1 frekansı ile yayın yapan Malazgirt Radyosu'na konuk oldu.Radyonun hayırlı olması dileğinde bulunan Oktay, Malazgirt ve Muş 'ta kendisini dinleyen vatandaşlara selamlarını iletti.Malazgirt'in Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu anımsatan Oktay, "Malazgirt'te heyecan ve coşku var. 1071'deki ruh hala canlı, dipdiri ayakta. Malazgirt'in geleceğini ben çok pozitif gördüm." diye konuştu.Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy 'u rahmetle andı.İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy 'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözlerini anımsatan Oktay, "Bugün 1071'den çok daha ilerideyiz. Yarınlarımız da bugünden çok ileri olacak. Siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri anlamda bir bütün olarak muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçecek bir Türkiye için çalışıyoruz. Allah, bize İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin." ifadesini kullandı.Oktay, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinden geçtiğini belirterek, "Seçimlerden Malazgirt'te olduğu gibi tüm Türkiye'de bambaşka bir dirilişle çıkacağız. Gittiğimiz her yerde aynı ruhu, şahlanışı görüyoruz. 1 Nisan sabahı Türkiye için her şey çok güzel olacak." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamını dinleyicilere ileten Oktay, radyonun kurulmasına katkı verenlere teşekkür etti.