Oktay-Musa Ortak Basın Toplantısı

20 Kasım 2018 Salı 20:38



20 Kasım 2018 Salı 20:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrika Boynuzu'nda son dönemde yaşanan gelişmeler büyük bir iş birliği fırsatı doğurmuştur. Biz bu bölgenin istikrarı ve kalkınması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.Oktay, Başbakanlık Binası'nda Sudan Başbakanı Mutez Musa ile baş başa görüştü. Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu 15. Oturumu'na başkanlık yapan Oktay ve Musa, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basın toplantısında, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip oldukları Sudan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Sudan'ın düşünce dünyalarında ve Afrika ile ilişkilerinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in bu yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli vesilelerle yaptıkları davetlere icabet etmek için 3 kez Türkiye'ye gelerek dostluğunu gösterdiğini belirtti.Bu ziyaretlerin halklar ve liderler arasındaki derin muhabbeti simgelediğini anlatan Oktay, "Sudan'a bütün iş birliği alanlarında hemen hemen bütün kurum ve kuruluş temsilcilerimizi kapsayan çok kalabalık bir heyetle geldik. Bu durum, ikili iş birliğimizi daha da ilerletme yönündeki siyasi iradenin en somut göstergesidir. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl aralık ayında Sudan'a ziyarette bulundu. Bu ziyaret vesilesiyle ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu. Bu konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlarımız başkanlığında Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.Oktay, görüşmeler vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını, ülkeler arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi iradesini teyit ettiklerini söyledi.Ticaret, savunma, tarım, hayvancılık, enerji, madencilik, eğitim, kültür, turizm ve sağlık alanlarında yürütülecek ortak faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarının altını çizen Oktay, bu alanlarda somut iş birliği modelleri üzerinde çalıştıklarını, en kısa zamanda bunları hayata geçireceklerini kaydetti.İstanbul-Hartum-Port Sudan uçuşlarıMevcutta 500 milyon dolar civarında seyreden ikili ticaret hacmini yeterli görmediğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sudan'da gerçekleştirilen önemli projelerde Türk insanının ve iş dünyasının katkılarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hartum'da yakın zamanda bir Türk bankasının şube açacağı müjdesini sizlere paylaşıyorum. Bu şekilde ticaret ve yatırımlarımız hız kazanacaktır. Öte yandan enerji, tarım, sağlık gibi alanlarda da iş birliğimizi güçlendirecek somut adımları da atmaktayız. İstanbul-Hartum arasında doğrudan gerçekleştirilecek seferlere ek olarak, talebiniz doğrultusunda Türk Hava Yolları, İstanbul-Hartum-Port Sudan uçuşunu başlatmayı planlamaktadır. Bu seferlerin başlamasının ülkelerimiz arasındaki ticaret ve turizm potansiyelini harekete geçireceğine inanıyoruz."Oktay, Sudan'ın son dönemde karşı karşıya kaldığı sıkıntıları aşmak için uluslararası toplumla hareket ettiğini ve büyük fedakarlıklarda bulunduğunu dile getirdi.Sudan'ın zor, sınamalarla dolu bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:"Bu bölgede istikrar, barış ve refahın güçlendirilmesine en fazla katkı sağlayabilecek ülkelerin başında Sudan gelmektedir. Güney Sudan'da hükümet ve muhalefet arasındaki barış anlaşması ancak Sudan ve Cumhurbaşkanı El Beşir'in katkısıyla sağlanabilmiştir. Sudan'ın bu gayretlerini takdir etmekteyiz. Afrika Boynuzu'nda son dönemde yaşanan gelişmeler büyük bir iş birliği fırsatı doğurmuştur. Biz bu bölgenin istikrarı ve kalkınması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Sudan sadece Afrika'nın değil İslam dünyasının da önemli bir üyesidir. Sudan ile Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) tüm platformlarında her zaman dayanışma içinde olmuştur. Sudan'ın İİT Dönem Başkanlığımıza verdiği destek için de ayrıca teşekkür etmek isterim."FETÖ ile mücadeleOktay, hem Türkiye hem de dünya ülkeleri açısından tehdit olan FETÖ'ye karşı en anlamlı desteği veren ülkelerin başında Sudan'ın yer aldığını anımsattı.Sudan'ın bu konudaki desteğini Türk milletinin unutmayacağını anlatan Oktay, "Ne yazık ki FETÖ Afrika'da çeşitli ülkelerde yapılanmak suretiyle bu ülkeler için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sudan'dan beklentimiz bu terör örgütü konusunda bize verdiği desteği devam ettirmesidir." dedi.Sudan Başbakanı Mutez Musa ise Oktay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Oktay ile ikili ilişkileri, planlanan projeleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Musa, "Bu ziyaretler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında yaptığı ziyaretin bir devamı niteliğinde. Görüşmelerimizde daha çok eğitim, sağlık, ekonomi, tarım ve hayvancılık konularını ele aldık. Projelerin detayları konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.Musa, iki ülkenin tarım bakanlıklarının başkanlığını yapacağı bir komisyonun kurulmasını kararlaştırdıklarını belirtti."Sudan hükümeti Türkiye ile yapılan bütün anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gayret gösterecektir. İki halkın çıkarları doğrultusunda gereken neyse yapılacaktır. İki ülkede de bu siyasi irade mevcuttur. Kaybedecek bir saatimiz bile yok." diyen Musa, projelerin önündeki bürokratik engellerin de kaldırılacağını sözlerine ekledi.