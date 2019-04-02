Oktay Şenses Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olan Oktay Şenses isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA BODRUM ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Oktay Şenses isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUĞLA BODRUM adayı Oktay Şenses kimdir? Bağımsız MUĞLA BODRUM adayı Oktay Şenses yüzde kaç oy aldı?

Oktay Şenses Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Oktay Şenses BODRUM ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. BODRUM ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Oktay Şenses adlı Bağımsız adayı toplamda 130 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA BODRUM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.