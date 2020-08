Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu

Lübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkent Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Oktay, sosyal medya hesabından incelemeye ilişkin 'Beyrut'u ziyaret ederek, yaşanan büyük talihsizlik sonrasında kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerimizden bilgi aldık' ifadelerini kullandı.

Burada da basına açıklamalarda bulunan Oktay, 'Şu anda Lübnan'da Beyrut'taki patlamanın olduğu tam merkezdeyiz. Yani 2 bin 759 tonluk amonyum nitratın patladığı deponun bulunduğu yerdeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Sayın Dışişleri Bakanımız ve Lübnan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanımız, Meclis grubumuzdan da birlikte, buradayız. Lübnanlı kardeşlerimize, Lübnan devletine ve Lübnan halkına Cumhurbaşkanımızın, Türk milletimizin baş salığı dileklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere buradayız. Aynı zamanda da her türlü imkanlarımızla da yine aynı şekilde Lübnan Devleti ve Lübnan halkının, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek üzere buradayız' şeklinde konuştu.

'TIBBİ MALZEMELERİMİZLE, İLAÇLARIMIZLA VE GIDA YARDIMIYLA BURADA OLDUK'

Basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şu şekilde devam etti:

'İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Avn'ı aradılar. Hem baş salığı, geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de anında harekete geçmemizle ilgili de bizlere talimatlarını verdiler. Sayın Lübnan Cumhurbaşkanına da her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettiler. Onun üzerine de şu anda biraz önce sahada gördüğünüz ekiplerimiz anında harekete geçtiler. AFAD sadece Türkiye'de bizim sıkıntımız olduğunda anında sıkıntımıza yetişen bir kurumumuz olmanın çok ötesinde dünyada nerede bir sıkıntı varsa anında orada olan bir ekibimiz, Türkiye'nin yüz akı. Kızılay'ımız aynı şekilde sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa anında orada olan bir ekibimiz. UMKE ekiplerimiz Sağlık Bakanlığımızın aynı şekilde anında nerede bir sıkıntı varsa orada olan bir ekibimiz. Hatırlayın sıfırıncı dakikada biz hareket ederiz diyorduk. Sıfırıncı dakikada Sivil Topluk Kuruluşları'mızla (STK) birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla harekete geçip hem kendileri buraya gelip fiilen çalışmaya başladılar. Biraz önce yerinde gördük. Ama aynı zamanda da gelirken yine sahra hastaneleriyle ve doktorlarımızla, sağlık ekiplerimizle, tıbbi malzemelerimizle, ilaçlarımızla ve gıda yardımıyla burada olduk.

'TÜRKİYE OLARAK HEM YAPTIKLARIMIZI AMA BUNDAN SONRA DA YAPABİLECEKLERİMİZİ VE YAPACAKLARIMIZI ANLATTIK'

Patlama yerinin hemen arkasında görüyorsunuz biraz önce Sayın Başbakanla görüşmedeydik. Geldik heyetimizle birlikte önce Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettik ve kendilerine baş salığı ve geçmiş olsun dileklerimizden sonra da Türkiye olarak hem yaptıklarımızı ama bundan sonra da yapabileceklerimizi ve yapacaklarımızı anlattık. Bunu da sabahki basın toplantısında sizlerle paylaşmıştık. Sonrasında Sayın Meclis Başkanı ve Başbakan ile ve heyetleriyle birlikte son derece verimli toplantılarımız oldu. Çok çok verimli. Biz burada gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin apayrı bir yeri var. Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var. Gönülden gönüle bir ilişki, gönülden gönüle bir dostluğun olduğunu gördük biz burada. Görüşmelerimizde de o dostluğu birebir yaşadık. Yani birlikte hüzünlendik, birlikte sorunların üzerinde konuştuk ve birlikte de çözüm önerilerimizi de yine değerlendirdik. Bundan sonra da Türkiye'nin neler yapabileceği ile ilgili de hem desteklerimizin neler olacağını ifade ettik ve daha ötesine dönük de yapısal faaliyetler de dahil her türlü yardımlara açık olduğumuzu ifade ettik. Cumhurbaşkanımız adına, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle aslında Türkiye olarak Türk milleti olarak Türk devleti, hükümeti olarak burada her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk Lübnanlı kardeşlerimize.?

'400 TONA YAKIN BİR BUĞDAY İLK ETAPTA BURAYA GELDİ TRABLUS LİMANI'NA ALINDI'

'Biz ilk andaki yardımlardan sonra yine TİKA'mız, Sayın Başbakanın ifade ettiği konu. Arkadaki silolarımızı birlikte gördük. Patlamanın, yani amonyum nitratın bulunduğu depo şu anda yok' diyen Oktay, 'Tamamıyla yok olmuş durumda. Sayın Meclis Başkanı bunu 'küçük bir Hiroşima yaşadık' diye ifade etti, kendi ifadesiyle. Sayın Başbakan sabah 5-6 bin civarında diyorduk, yaralı sayısının 7 bin civarında olduğunu ifade ettiler ve 1 milyona yakın etkilenen insanın olduğunu ve yine Sayın Dışişleri Bakanı da buradan 125 kilometre mesafedeki bir uzaklıktaki binanın camlarının kırıldığını hissettiler. Yine patlamanın şiddetini ifade etme anlamında söylüyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden patlamanın hissedildiğini biz öğreniyoruz ve aynı şekilde buraya da aynı şey bildiriliyor, kendileri de ifade ediyorlar. Tabi silolar gidince burada mısır ve buğday depoları burada olduğu için ciddi bir sıkıntı oluşmaması adına da hemen ilk etapta yardım ihtiyacı belirince TİKA'mız yine burada, gurur kaynağı bir kuruluşumuz. 400 tona yakın bir buğday ilk etapta buraya geldi Trablus Limanı'na alındı ve Trablus Limanı'ndan da şimdi ihtiyaç olan yerlere dağıtılıyor olacak? şeklinde konuştu.

'TÜM YARDIMLARIMIZ TESLİM EDİLİYOR'

Getirdikleri tıbbi malzeme ve ilaçları yetkililere teslim ettiklerini ifade eden Oktay, şu şekilde konuştu: 'Aynı zamanda da unutmayalım ki bir Covid-19 sürecini birlikte yaşıyoruz. Bunun diğer süreci tetikleme riski de var. Dolayısıyla onun da en aza indirilmesiyle ilgili her türlü desteklerimiz devam ediyor. Yine gelirken getirdiğimiz solunum cihazlarımızı da bu çerçevede teslim ettik. Tüm yardımlarımız teslim ediliyor. Bundan sonra gıda yardımlarımız devam edecek. Tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam edecek. Buğday, un yardımlarımız devam edecek. Ama onun ötesinde Cumhurbaşkanımızın ilk gün ifade ettikleri, teklif ettikleri şeyi biz burada bir kez daha teklif ettik. Buradan ben Lübnanlı kardeşlerimize bir kez daha duyurmak istiyorum aynı şekilde de Türkiye'deki kardeşlerimize de buradan duyurmak istiyorum; Türkiye'deki hastaneler ve Türkiye'deki hava ambulanslarımız buradaki 7 bin yaralının hizmetindedir. Lübnan hükümeti herhangi bir konuda herhangi bir yaralının tedavisi ile ilgili ihtiyaç duyduğunda anında biz buradan hava ambulanslarımızla alıyor olacağız. Sonrasında da bunların tedavisini hastanelerimizde gerçekleştirip, tekrar da buraya ulaştırıyor olacağız.'

'DÜNYADA EN İYİLER ARASINDAYIZ'

Limanın etrafındaki binalarda hasar seviyesinin yüksek olduğunu, camların tamamen yere inmiş şekilde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kendi Büyükelçiliğimize baktığımızda 10 kilometre yaklaşık mesafede kendi Büyükelçiliğimizin de camları hasar görmüş durumda. Yani çok ciddi bir cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu ifade edildi bize. Biz bununla ilgili de ter türlü yardıma hazır olduğumuzu ve anında ihtiyaçlar çerçevesinde de bunlarla ilgili de gerekli desteği vereceğimizi her üç görüşmemizde de ifade ettik. Onun da ötesinde bu liman hem Beyrut için hem de Lübnan için çok şey ifade ediyor. Lübnan ticaretinin ve ekonomisinin neredeyse bel kemiği durumunda. Dolayısıyla Lübnan ekonomisinin buradan çok fazla etkilenmemesi için bir an önce buradaki limanın ayağa kaldırılması ama aynı zamanda da etrafta gördüğünüz binalardaki hasarlar da dahil yeniden inşası önem arz ediyor. Buradaki Lübnanlıların da yeniden kendi hayatlarına normal hayatlarına dönebiliyor olmaları için. Bununla ilgili de bizim Türkiye olarak da çok ciddi tecrübemiz var. Dünyada en iyiler arasındayız. Bu tecrübemizi, bu birikimimizi paylaştık yine her üç görüşmemizde de ve sonuna kadar da bu tecrübeyi buraya aktarmaya hazır olduğumuzu ifade ettik' şeklinde konuştu.

'MERSİN VE İSKENDERUN LİMANI'MIZI, LİMAN TEKRAR İNŞA EDİLENE KADAR LÜBNAN'IN HİZMETİNE SUNACAĞIMIZI İFADE ETTİK'

'Yine bizim burada çok önceden 2008'de Cumhurbaşkanımızın yine kararını aldığı sonrasında yapıldı ve açılışını da yaptığımız bir hastanemiz. Hemen buradan 40 kilometre güneyde Sayda şehrinde bulunan yanık ve travma merkezimiz' ifadelerini kullanan Oktay sözlerine şu şekilde devam etti: 'Burada işletmeye alınmayla ilgili ciddi, Lübnan'ın kendi içinde yaşanan sıkıntılardan dolayı işletmede sıkıntılar çekildiğini gördük. Dolayısıyla burada da yine her üç görüşmemizde de bu hastanenin çok hızlı bir şekilde işletmeye alınabileceği, eksikliklerinin giderilebileceği ile ilgili yardımlarımızı ilettik. Sayın Başbakan da çok mutlu olacaklarını ilgili bakanlarda çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Hemen pazartesi günü bu hastanemizi TİKA vasıtasıyla yapmıştık yine TİKA'dan arkadaşlarımız burada olacaklar. İlgililer burada olacaklar. Lübnan hükümeti ve ilgili kurumlarıyla da Sağlık Bakanlığı da dahil görüşmeler yapılacak, ihtiyaçlar belirlenecekler. Bu sağlık hastanesini de hızlı bir şekilde ayağa kaldırmayı arzu ediyoruz.

Onun ötesinde yine buradaki faaliyetler anlamında baktığınızda ticaret, ekonomi buradan dönüyor dedik. Bunun etkilenmemesi için de yeniden burası ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı'mızın gümrükleme büyük ölçekte gümrükleme ve depolama faaliyetlerinde kullanılabileceğini sonrasında da buraya ihtiyaç bazında daha küçük gemilerle buraya taşınabileceğini ilettik. Bu teklifimiz geçerli. Sonrasında hemen İskenderun Limanı'ndan bizi aradılar. İskenderun Limanı'nı da bu çerçevede Lübnan'ın hizmetine sunabileceğimizi ifade ettiler. Biz bunu da yine görüşmelerimizde paylaştık. Yani Mersin Limanı'mızı ve İskenderun Limanı'mızı buradaki Beyrut Limanı tekrardan inşa edilip normal fonksiyonel hale geldiği ana kadar her iki limanımızı da Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetine sunacağımızı ifade ettik. Son derece mutlu oldular, memnun oldular, değerlendirecekler. Bu konuda da teknik görüşmeler de devam edecek.?