Okü'de Bilişimci Girişimcilik Semineri

Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesinde (OKÜ) "Endüstri 4.0 ve Bilişimci Girişimcilik" semineri düzenlendi.
OKÜ Girişimcilik ve Kariyer Kulübü Başkanı Oktay Arzık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfisindeki etkinlikte yaptığı açıklamada, girişimciliğin önemsendiği belirtti.
Devlet imkanlarının gençler için seferber edildiğini aktaran Arzık, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatansever, çalışkan bir genç girişimci kardeşimiz programlarımız sayesinde şüphesiz ki ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır. Devletimizin her türlü imkanlarının sonuna kadar seferber edildiği dönemde devamlı olarak çalışmayı ve gelişmeyi kendimize ilke edinmeliyiz" şeklinde konuştu.
OKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ
, "Endüstri 4.0 ve Bilişimci Girişimcilik" başlıklı sunum yaptı.
Uludağ, 2020'de işverenler tarafından en çok aranacak en iyi 10 becerinin, yaratıcılık, insan yönetim, başkalarıyla koordinasyon, duygusal zeka, karar ve karar verme, servis oryantasyonu, müzakere becerileri ile bilişsel esneklik olduğunu aktardı.
Etkinlik sonunda İİBF Dekan Yardımcıları Samet Evci
ve Fatih
Çağatay Baz, OKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.
Uludağ,Korkut,Osmaniye
06 Aralık 2018 Perşembe 14:47