Okü'de "Bir Girişimcinin Öyküsü" Konulu Konferansı

Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesince (OKÜ) "Bir girişimcinin öyküsü" konulu konferans düzenlendi.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, konuşmacı olarak katıldığı konferansta her güzel şeyin hayal etmekle başladığını söyledi.
Hayatta karşımıza çıkacak engellere karşı cesur olunması ve mücadelenin bırakılmaması gerektiğini ifade eden Onatça, hayata iyimser bakmanın önemli olduğuna dikkat çekti.
Hayal etmeyen bir Türkiye
'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisine hiçbir zaman giremeyeceğini anlatan Onatça, "Hayal etmeyen bir toplum ya da kişi başarılı olamaz. İşe tutkuyla yaklaşmak, en iyisini yapmaya odaklanmak lazım. Olanla yetinmemek, fark yaratmak, denenmemişi denemek, değişime kafa yormak gerek. Bu sayede insan hem gelişir hem de işini ileriye taşır. Başarısız olmaktan korkmayın ve başarısızlıkları bir yük olarak değil çantanızda taşıdığınız daha iyiye giden yolda bize yol gösterecek birer tecrübe olarak görün. Engellere karşı cesur olun ve mücadele edin. Pozitif olun. Hayata daima iyimser bakın. Herkesin iyi taraflarını görmeye çalışın. Başkalarının tecrübelerinden yararlanın" şeklinde konuştu.
Onatça, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Korkut,Osmaniye
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:20