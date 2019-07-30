OKÜ'de Türkçe öğrenen 130 Suriyeli öğrenciye sertifika verildi

Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesinde (OKÜ) Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamlayan 130 Suriyeli öğrenciye sertifika verildi.
OKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) eğitimlerine katılan Suriyeli öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Merkez Müdürü Abdullah Demiral, törende yaptığı açıklamada, sekiz ay Türkçe eğitimi verilen başarılı Suriyeli öğrencilere sertifika verildiğini belirtti.
Konuşmaların ardında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Türkçe şiir okudu, şarkı söyledi.
Tören sonunda OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk başarılı kursiyerlere sertifika verdi.