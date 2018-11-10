Okü'de "Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri" Etkinliği

Osmaniye
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yurtta kalan öğrencilere yönelik "Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) rektörlük salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör
Prof. Dr. Murat Türk
, konuşmacı olarak katıldı.
Rektör Türk, yaptığı konuşmada, OKÜ Karacaoğlan
yerleşkesinde yeşilin bin bir tonunun yer aldığını belirtti.
Karacaoğlan Yerleşkesinde, enstitüleri, fakülteleri, yüksekokulları ve meslek yüksekokulları ile kuruluş sürecinin her aşamasında bulunduğunu ifade eden Türk, "Üniversitemizin 11. yılında ve rektör olarak yapmakta olduğum görevimin 2. yılında öğrencilerle olmaktan mutluyum. OKÜ'lü olmanın ayrıcalığını anlatalım. Anlatalım ki anlattığınız kişiler başarıya OKÜ ile ulaşabilsin. Çünkü bir insanın başarısı ancak başkalarının hayatlarında bıraktığı olumlu etkiyle mümkündür." diye konuştu.
Türk, kişisel gelişim ve motivasyonla başarının nasıl elde edildiğini örnekler vererek anlattı.
KYK İl Müdür Vekili Fuat Tülüce tarafından Rektör Türk'e plaket ve çiçek takdim edildi.
Yurtlar Kurumu,Rektör,Osmaniye
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:18