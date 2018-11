Okuduğu Sınıfta Mantar Yetiştiriyor

13 Kasım 2018 Salı 14:21



Sinop'ta yaşayan bir vatandaş, yıllar önce okuduğu sınıfta şimdi mantar yetiştiriyor.Sinop'ta yaşayan 50 yaşındaki Veli Gör, metruk olan Mertoğlu İlköğretim Okulu binasında kendi okuduğu sınıfını, Milli Eğitimden kiralayarak mantar yetiştirmeye başladı. Mantar yetiştirebilmek amacıyla yaptığı araştırmalar sonucu okulun bir sınıfında istiridye mantarını laboratuvar ortamı oluşturdu. Veli Gör, küçükken ilkokulu okuduğu okuldaki sınıfta 3 yıldır istiridye mantarı yetiştiriyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Veli Gör, "Takriben 12 yıldır mantar yetiştiriyorum. Daha önce kültür mantarı yetiştiriyordum. Son zamanlarda saman olaylarından dolayı bayağı bir fiyat artışı oldu. İstiridye mantarına döndüm. 3 yıldır da istiridye mantarı ile uğraşıyorum. İstiridye mantarının her şeyini ben yapıyorum. Yani sıfırdan tamamlana kadar ben yapıyorum. Son model teknoloji kullanmıyorum. Çünkü kullanan çok yeri görüyorum. Ama kaliteli olmuyor. Alan da hiç kimseyi görmedim. Burada tamamen bilgi gerekiyor. Şimdiki sistemde, devletin vermiş olduğu teşvik var. Sera kuruyorlar. Bir köşeye otomatik cihazları kuruyorlar. Ama bu yeterli olmuyor. Adam kapıyı kapatıyor gidiyor. Benim her şeyim otomatik diyor. Ben aşağı yukarı 24 saat kontrol altında tutuyorum. Kalite olarak çok iddialıyım. Bu mantarlar için teşekkür belgesi aldım. Mantarın kaliteli olduğuna dair bana Ankara'dan yazı geldi. Radyasyon, kimyasal hiçbir şey yok. Bu tamamen kendi buluşum. Yaklaşık 3 yıldır randımanlı çalışıyorum. Ondan önce 3 yıl da kültür mantarının yanında istiridye mantarı ile uğraştım. Kaynatma sistemini yaptım. Çok yöntemler denedim. Ama şu an ki yapmış olduğum sistem en ideal sistem. Mantar kaliteli ve lezzetli. Tamamen doğal" dedi. - SİNOP