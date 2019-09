Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazaları doldurdu

Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazaları doldurduKONYA - Konya 'da okulların açılmasına bir gün kala, okul kıyafeti ve kırtasiye ürünleri satan mağazalar, okul alışverişini son güne bırakan veliler ve öğrencilerle doldu. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri ise alıveriş telaşı sardı. Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazalara akın etti. Kimisi okul kıyafeti, kimisi kırtasiye ürünleri alabilmek için alışverişe çıkarken, mağazalarda adeta adım atacak yer kalmadı. Mağazalardaki yoğunluk okulların açılmasının son gününde esnafın yüzünü güldürdü."Bu her yıl yaşanıyor"Konya'da okul kıyafetlerinin satışını yapan mağaza sahibi ve Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin, okulların bir hafta önce açılmasından dolayı velilerin habersiz olduğunu ya da haberleri olmasına rağmen ilgisiz olabileceklerini söyledi. Serin, "Şimdi aklına gelince firmalara geldiler. Biraz geç kaldılar ama ne yapalım? Bu her yıl yaşanıyor. Biz genellikle velilerimize bir hafta on gün önceden alışverişinizi rahat rahat yapın dememize rağmen ama tabii ister istemez haklı olarak veli ay başını hesaplıyor, kredi kartının hesap dönemlerini hesaplıyor. Ondan dolayıda böyle bir yoğunluk yaşanıyor" dedi."Mikro esnaf olarak çok eziliyoruz"Kırtasiye ürünleri satan Osman Kaplan da, son gün aşırı bir yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Bizimkilerin halidir, son günü beklemek. Ramazan'da ve bayramda olduğu gibi her şeyi son güne bırakırlar. Bir de veliler, öğretmenlere bağımlı kaldığı için onların dediklerinden dışarıya çıkmıyorlar. Biraz da onun etkisi vardır" şeklinde konuştu.Finansman olarak güçlü olan zincir mağazalarla rekabet etme şanslarının olmadığını da dikkat çeken Kaplan, küçük yani mikro esnaf olarak çok ezildiklerini kaydetti.Veliler de, alışveriş gibi bazı şeyleri son güne bırakmanın bir alışkanlık olduğunu ve bu yüzden son gün telaşı yaşadıklarını dile getirdi.Öğrenciler ise, alışverişin son güne bırakılmasından dolayı alınması gerekenleri zor bulduklarını ve hala alınmamış ihtiyaçları olduğunu söyledi.