Okul alışverişlerinde önceliği ürün güvenliği belirliyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda onlar için en güvenilir ürünleri seçmeye gayret ediyor. Sahte, markasız ve ürün güvenliğine sahip olmayan okul malzemeleri çocukların sağlığını tehdit ederken, dayanıksız olmalarından dolayı da velilerin bütçelerini zorluyor. Ürün güvenliği ve kalite mottosuyla hareket eden Adel Kalemcilik, markasız ve kaynağı belirsiz ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, "Adel Kalemcilik olarak hayallerini şekillendirmek, renklendirmek ve iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olma vizyonuna sahibiz. "İz bırakmak" için de Kalite, Yenilikçilik, Başarma Tutkusu ve İyilik değerlerimiz ile adımlarımızı atıyoruz. Bu bakış açımızla, kurulduğumuz günden bu yana ürün güvenliği ve kalitesi konusunda taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz. Yılda ortalama 3.000 ürün güvenliği ve 25.000 ürün kalitesi testi yapıyoruz. Aynı zamanda ürün güvenliği konusunda dünyanın önde gelen akredite test laboratuvarlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle özellikle her okula dönüş döneminde heyecanımız katlanarak çoğalıyor. Gelecek nesillerin hayatlarına, kaliteli, yaratıcılığı tetikleyen ve ergonomik ürünlerimizle dokunabilmek bizler için büyük mutluluk kaynağı. Bu bağlamda, bu yıl geliştirdiğimiz ve fabrikamızda yerli olarak ürettiğimiz Faber-Castell Super Comfort Keçeli Kalem ve Adel Beyaz Tahta Kalemini okul sezonunda kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz. Yıl boyu olduğu gibi okula dönüş dönemi boyunca da mağaza içi uygulamalarımız ve kampanyalarımızla sürekli olarak hem kırtasiyecilerin hem de tüketicilerimizin yanında olacağız" dedi.

ERGONOMİK TASARIMLI ÜRÜNLER MOTİVASYON ARTIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Ergonomik tasarımlı ürünler, öğrencilerin ellerini yormadan rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Yumuşak tutuşlu, parmağın şekline uyum sağlayan dayanıklı gövdeye sahip kırtasiye malzemeleri, öğrencilerin derslerini daha dikkatli dinlemelerine yardımcı olarak ve yaratıcılıklarını destekleyerek, motivasyonlarının artmasına da yardımcı oluyor. Ergonomik tasarımlarıyla Adel Prime Versatil Kalemler öğrencilerin ders notlarını ellerini yormadan almalarına olanak tanırken Faber-Castell Super Comfort Keçeli kalemler hayallerini renklendiren çocuklara yumuşak ve konforlu bir tutuş sunuyor.

Bununla birlikte velilerin okul çantası seçiminde, rahat taşınma ve kolay kullanılabilme unsurlarını göz önünde bulundurması son derece önem taşıyor. Boyun, omuz ve sırt ağrılarına sebep olabilecek korumasız ürünler ise ilerleyen dönemlerde çocukların olası sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini artırıyor. Faber-Castell çantalar hem çocuklara, hem de gençlere ergonomik ve şık tasarımlar sunarken, TRT Çocuk lisanslı Adel okul çantaları, ilk ve ortaokul öğrencilerini Rafadan Tayfa, Elif'in Düşleri, Hapşuu, Ege ile Gaga gibi en sevilen TRT Çocuk karakterlerinin renkli dünyasına davet ediyor.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ İLE YARATICI ÜRÜNLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yeni eğitim öğretim sistemiyle birlikte ortaöğretimde bilgiye ve yetkinliğe çağın gereklilikleri doğrultusunda yüksek seviyede önem veren bir yaklaşım benimseniyor. Öğrencilerin bireysel seçimleri seçmeli derslerle desteklenirken, uygulamalı dersler ve proje sunumları gibi uygulamalarla yaşam becerilerinin artırılması hedefleniyor. Bu sistem değişikliği ile kırtasiye sektörünün artan ürün çeşitliliği talepleri doğrultusunda olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Adel Kalemcilik, 8 ana grupta, 1.000'e yakın ürün çeşidini aynı fabrika içinde üretme yeteneğine sahip, dünyadaki sayılı üreticilerden biri olarak portföyündeki 5 bine yakın ürün çeşidi ile öğrencileri yeni okul döneminde yaratıcılıklarını artırmaya hazırlanıyor.