Okul Bahçeleri "Bir Fidanın Olsun" Projesiyle Hayat Bulacak

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde "Bir fidanın olsun" projesi kapsamında okullarda fidan dikimine başlandı.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü
ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklaşa yaptıkları "Bir fidanın olsun" projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerdeki okul bahçeleri sarıçam ve huş ağacı fidanlarıyla buluşturuluyor.
Sarıkamış Halit Paşa İlkokul bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, işletme olarak imkanlar dahilinde ihtiyacı olan okulların bahçelerini bir program çerçevesinde ağaçlandırılmaya başladıklarını söyledi.
Abak, bu sene kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiğini belirterek, "Bölgemizin deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin 100 metre ve bu sene kış çok uzun sürdü. Bu manada karlar eridikten sonra fidanlarımızı daha yeni toprakla buluşturmaya başladık. Okullarımızın bahçeleri diktiğimiz fidanlarla güzelleşiyor. Ayrıca bu proje ile çocuklarımıza temiz çevre, yeşil alan ve doğayı koruma bilinci vermeye çalışıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bundan sonra dikilen fidanları gözleri gibi koruyup büyütecekler." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğretmen ve öğrencilerle birlikte 150 adet sarıçam ile huş ağacı fidanını toprakla buluşturup can suyu verdi.
Proje kapsamında Sarıkamış Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
bahçesinde de 100 fidan dikimi yapıldı.
Orman İşletme Müdürlüğü
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Kaynak: AA