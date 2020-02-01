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Okul bahçelerinde kar temizliği

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı Pazartesi günü başlayacak.

01.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:50Okul bahçelerinde kar temizliği

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı Pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte 'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okul bahçelerinde oluşan kar birikintileri Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleniyor.


Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla Sivas Belediyesine bağlı tüm ekipler bu çerçevede 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin zorluk yaşamaması amacıyla okul bahçelerinde kar temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. Şehir merkezindeki okullarda yapılan çalışmalar neticesinde kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak. - SİVAS


Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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