Okul Bahçesinde Bulunan Yaralı Yavru Baykuş Koruma Altında

Konya
'da, okul bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra
ilçesindeki bir okul bahçesinde yaralı vaziyette baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese giden milli parklar ekipleri, kulaklı orman baykuşu olduğu belirlenen, yaralı olduğu için uçamayan kuşu teslim alarak, tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne götürdü.
Yaralı baykuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
Kaynak: AA