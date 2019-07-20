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Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

AKSARAY'da, görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.

20.07.2019 23:14 Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
AKSARAY'da, görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.
Olay, saat 19: 00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Hazım Kulak Lisesi'nde meydana geldi. 68 HC 350 plakalı aracını okulun arka kapısının önüne park edip giden Hatice Ç., geri geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Aracını sormak için okula giren kadın, geri döndüğünde okulun bahçe kapısının da kapalı olduğunu gördü. Bahçe duvarının da tel örgülerle çevrili olması üzerine Hatice Ç. polis ve itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri kapının asma kilidini keserek Hatice Ç.'yi kurtardı.


Kaynak: DHA
Hatice Çarpar, İtfaiye, Bölcek, Güncel

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