Haberler » Güncel » OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİYİ EZEN SERVİS MİNİBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNE TAHLİYE (1) - Haber

OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİYİ EZEN SERVİS MİNİBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNE TAHLİYE (1)

AVCILAR'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

02.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:04OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİYİ EZEN SERVİS MİNİBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNE TAHLİYE (1)

AVCILAR'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. 'da Mehmetçik İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu.

Görüntü Dökümü:

----

-Arşiv



Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

2.03.2020 12:08:22