03.07.2019 12:51
Haberler» Güncel» Haber

Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiası

Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiası

Denizli Valiliğince, Buldan ilçesinde düzenlenen festivalde okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiasına ilişkin idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Denizli Valiliğince, Buldan ilçesinde düzenlenen festivalde okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiasına ilişkin idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu bahçesinin açık kumarhaneye çevrildiği" yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.
Buldan Belediyesince 28-30 Haziran'da "Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali" düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu festival sırasında Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu bahçesi, Okul Aile Birliği tarafından 'sadece eğlence amaçlı lunapark kurulumu amacıyla okul bahçesinin 28-30 Haziran'da kiraya verilmesi' şeklindeki sözleşmeyle, kiraya verilmiştir. Olayın gelişmesinin ardından İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince konuyla ilgili idari işlem başlatılmıştır."
Kaynak: AA
Denizli, Buldan, Eylül, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:32   Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...
13:32   Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ilk 3 ayını değerlendirdi
13:32   İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli açlık grevinde
13:32   ELAZIĞ Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı
13:31   Bölgesel İşbirliği Toplantısı - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
13:30   FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 gözaltı
13:30   Bakan Soylu Bölgesel İşbirliği Toplantısında konuştu