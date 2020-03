Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Torbalı Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojileri Bölümünde eğitim gören öğrenciler, okulun bahçesinde uygulamalı eğitim yapma imkanı buluyor.Türkiye'de bu alandaki 3 okuldan biri olan Torbalı'daki okulda eğitim alan öğrenciler, değeri 1 milyon lirayı bulan sondaj makineleri ile 50 metre derinliğe kadar okul bahçesindeki uygulama alanında eğitim alıyor.Okuldan mezun olan öğrenciler, Türkiye'nin değişik yerlerindeki petrol, jeotermal, maden kuyuları ya da başka sondaj alanlarında rahatlıkla iş bulabiliyor.DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zülfü Demirkıran, AA muhabirine, bölümlerinin 1992'de kurulduğunu ve Türkiye'deki bu alanda 3 okuldan biri olduklarını belirtti.Sondajcılığın ülkelerin gelişmişliği için çok önemli olduğunu, petrol, jeotermal, maden, su gibi birçok şeyin bu sayede toprak üstüne çıkarılabildiğini anlatan Demirkıran, "Hiç ölmeyecek bir dal. Belki gelecekte de gezegenlerde sondaj yapılabilecek." dedi.Okul bahçesinde pratik yapıyorlarOkullarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) ve bazı kurumlardan aldıkları sondaj makinelerinin olduğunu, bununla öğrencilere eğitim verdiklerini anlatan Demirkıran, şöyle konuştu:"Sondaj tehlikeli bir iştir. En küçük bir hata büyük maddi hasarlara neden olabilir. O yüzden mutlaka eğitimli teknikerlerin bu işi yapması gerekiyor.Okulumuzda maden, zemin sondajları yapılabilen bir alanımız var. Burada bu tip sondajları dışarıda yaptıkları şekilde yapabiliyorlar. Su, jeotermal veya petrol sondajı nasıl yapılıyorsa tabii boyutsal olarak küçük de olsa burada aynısını yapıyoruz. Aynı zamanda laboratuvarımız var. Orada da çamurla ilgili her türlü test ve deneyleri yapıyoruz."Maaşlar 9-10 bin lirayı buluyorTürkiye'de sondör ihtiyacının çok olduğunu, okullarının da bu açığı kapatmaya çalıştığını dile getiren Demirkıran, bölüm mezunlarının çok rahatlıkla iş bulabildiğine dikkati çekti.Demirkıran, "Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu petrol sondajlarında, jeotermallerde, maden sondajlarında, yer yer jeoteknik sondajlarda, depremle ilgili sondaj çalışmalarında görev alıyor. İşini iyice öğrenmiş ustalar 9-10 bin lira ücret alıyorlar." dedi.İkinci sınıf öğrencilerinden Ümit Karadeniz, 2012'den bu yana sondör olarak çalıştığını, mesleğini ilerletmek için bu bölümü tercih ettiğini belirtti.Sondajın her dönem revaçta olduğunu dile getiren Karadeniz, "Ülkemizin yer altı kaynakları zengin ve her zaman sondaj için bir çalışma yürütülüyor. Mesleğinizde ilerlemeniz için diploma gerekiyor. Ben de mesleğimde ilerleyerek farklı makineler ile sondaj yapabilmek adına sondaj bölümde eğitim alıyorum." diye konuştu.Öğrencilerden Hazar Dağlı da uygulamalı eğitimler sayesinde mesleklerini daha rahat öğrenme imkanı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA