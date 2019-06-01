Okul bahçesinde uluslararası iftar

Kaynak: İHA

Başakşehir TOKİ Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde verilen iftar, 22 ülkeden gelen velileri Türk velilerle buluşturdu.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mektep İstanbul Projesi kapsamında gerçekleştirilen iftara iki yüz civarında veli ve öğrenci katıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Okul Müdürü Ünal Gözüdok, "680 öğrencimiz var. Bunların 170'i yabancı uyruklu. Endonezya, Mısır, Filistin, Suriye, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Türkmenistan, Özbekistan, Sudan ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 22 farklı ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Bu, bizim için büyük zenginlik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, göçmenlerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesini yürütüyor. İftar yemeğimiz de bu çerçevede hazırlandı. Bu tür organizasyonlarla kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Yabancı velilerimiz geldiği zaman sarılıp kaynaşıyoruz. Bu ortam onların çocuklarının okulumuza daha iyi intibak sağlamasına vesile oluyor. Çok küçük hamleler, eğitimde çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca yabancı uyruklu üç öğretmenimiz var. Onlar bizim sağlıklı iletişimimizi sağlıyor. Öğrencilerimizde genelde uyum problemi yaşamıyoruz. Sekizinci sınıftaki yabancı öğrencilerimizin tamamına yakını Türkçe biliyor. Yabancı öğrencilerimiz Türk çocuklarının yabancı dil öğrenmesi için de iyi bir fırsat" dedi. - İSTANBUL