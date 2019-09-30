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Okul bahçesinde yetiştirip ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okulun bahçesinde domates ve biber yetiştiren öğretmen ve öğrenciler, elde ettikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı.

30.09.2019 15:30Okul bahçesinde yetiştirip ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar
Bitlis'in Ahlat ilçesinde okulun bahçesinde domates ve biber yetiştiren öğretmen ve öğrenciler, elde ettikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı.
Alpaslan Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri başlattıkları "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem Projesi" kapsamında okulun önündeki alanın bir kısmına domates ve biber fideleri dikti.
Öğretmenleriyle bahçedeki fidelerin bakımını aksatmayan öğrenciler, hasat döneminde topladıkları ürünleri ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.
Okulu ziyaret eden Kaymakam Erkan İsa Erat, öğrencilerle sohbet edip, bahçeyi inceledi.
Gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı öğrencileri kutlayan Erat, bundan sonra da öğrencilere destek vereceklerini belirtti.
Öğretmenlerden Hüsniye Duran da öğrencilerle bahçeyi kazarak fide ektiklerini, düzenli olarak suladıklarını anlatarak, "Mahsullerimizi aldık. Öğrencilerimizle topladığımız ürünleri mahallemizdeki ihtiyaç sahipleri ve Suriyeli ailelerle paylaştık. Bu etkinlikten çocuklar da çok mutlu oldu. Desteklerinden dolayı okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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