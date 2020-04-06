Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İlçedeki Osman Gazi Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' yazısının olduğu kaidedeki büst parçalandı. Vatandaşlaın cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığı saldırıyla ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA