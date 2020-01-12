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Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü.

12.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:23Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar

KOCAELİ'nin ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. , büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü. Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Mustafa Kemal Atatürk, Derince, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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