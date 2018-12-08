Okul Bahçesine Oyun Parkuru Kuruldu

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, bir okulun bahçesine oyun parkuru kuruldu. Atatürk
İlkokulunda, çocukların enerjilerini harcaması, olumlu benlik gelişimi, yeteneklerini keşfetmesi, gücünü kontrol edebilmesi amacıyla okul bahçesine kurulan oyun parkuruyla teneffüsler neşeli bir hale getirildi.
Parkurda, seksek, dokuz taş, ritmik sayma, köşe kapmaca, labirent gibi oyunlar yer alıyor. Okul Müdürü Mustafa Karaman
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların mutlu olması ve okulda eğlenerek, öğrenmesini amaçladıklarını söyledi.
Bir çocuğun eğlenmediği bir ortamda ve mutlu olmadığı bir yerde eğitim ve öğretimin başarılı olamayacağına inandığını belirten Karaman, "Bir çocuğun eğlendiği ve mutlu olduğu bir eğitim ortamında akademik başarı da otomatik olarak gelecektir. Parkurları klasik Türk çocuk oyunlarıyla donatırken, bazı oyunları ise öğretmen arkadaşlarla tasarladık." dedi.
Bir öğrencinin okulu "harikalar diyarı"na benzettiğini ifade eden Karaman, "Çocuklar, içindeki fazla enerjisini teneffüs saatlerinde bu parkurlarda oyunlar oynayıp üzerinden attıktan sonra girdikleri derslerde deşarj olmuş bir şekilde öğretmeninin anlattıklarını daha iyi kavrayabiliyor." diye konuştu.
Öğrenci Nazım Erkan Çelik
de teneffüs saatlerinin daha renkli bir hale geldiğini dile getirerek, "Teneffüslerde arkadaşlarımla birlikte bu parkurda oyunlar oynuyorum. Oynadığımız oyunlarda kim birinci olursa aynı oyunu bir kez daha oynuyoruz." dedi.
Öğrenci Eylül
Deren Delikan da "Arkadaşlarımızla takımlar oluşturarak oyunlar oynuyoruz. Artık teneffüsler çok keyifli geçiyor. Çok eğleniyoruz. Böyle bir okulda eğitim gördüğümüz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:42