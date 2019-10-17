Haberler » Güncel » Okul bahçesine vücutlarıyla 'Ayyıldız ' çizdiler

Okul bahçesine vücutlarıyla "Ayyıldız " çizdiler

Manisa'nın Demirci İlçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatına destek için vücutlarıyla okul bahçesine ayyıldız çizdi.

17.10.2019 16:42Okul bahçesine vücutlarıyla
Manisa'nın Demirci İlçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatına destek için vücutlarıyla okul bahçesine ayyıldız çizdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek olmak isteyen 200 lise öğrencisi, okul bahçesine "Ayyıldız " koreografisi çizerek asker selamı yaptılar.
Demirci Gevher Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taştekin "Kahraman Mehmetçiğimizin ülkemizi korumak adına sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na detsek için öğrencilerimizle bir çalışma yaptık. Okul bahçesine ayyıldız yaparak, asker selamı gönderdik. Allah ordumuzu bu harekattan zaferle çıkarsın "dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Demirci, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 Kartal'da yangın
18:50 Kartal'da yangın
18:49 Mardin nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı
18:46 Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti
18:46 Kayseri'de trafik uygulamaları
18:44 İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı
18:43 400 çocuk, unutulan sokak oyunlarını oynadı
17.10.2019 18:51:11