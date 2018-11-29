Okul Başkanı Akın'dan Başkan Sargın'a Seçim Taktiği

İznik Kadir Koyutürk İlkokulunda gerçekleşen okul başkanlığı seçiminde 9 aday arasından 340 öğrencinin katıldığı oylamada 180 oy alarak Okul Başkanı olan 4-A sınıfından Ediz Ege Akın arkadaşlarına vaat ettiği çalışmaları gerçekleştirmek için İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı okuluna davet ederek destek talebinde bulundu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da okulu ziyaret ederek Okul Müdürü Ömer Faruk Toprak ve Müdür Yardımcısı Macide Topuz ile bir araya geldi. Okul Başkanı Ediz Ege Akın'ın da katıldığı görüşmede genç başkan Başkan Sargın'dan okuluna futbol kaleleri, basketbol potaları, okul gazetesi ve bahçe düzenlemesi için destekleri Başkan Sargın'a iletildi. Sargın daha sonra okul bahçesinde çalışma yapılacak alanları inceleyerek, çalışmaların gerçekleşmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin bu yaşlarda ki çalışmalarından geçtiğini belirten Belediye Başkanı Osman Sargın burada ki konuşmasında "Öncelikle seçimleri kazanan genç kardeşimizi tebrik ediyorum" dedi. Sargın ayrıca esprili bir dille "Sevgili kardeşim yakında bizlerinde yerel seçimleri var. Arkadaşlarına neler vaat ettin, nelerle gönüllerini kazandın, senden taktik almaya geldik" dedi. Başkan Sargın "Genç kardeşimiz bizlere güvenerek vaatler de bulunmuş. Bizlerde genç kardeşimizi mahcup etmeden taleplerini yerine getireceğiz. Genç kardeşlerimiz ileri ki yaşlarında ülke yönetiminde, siyasette söz sahibi olacaklar, yine vaatlerde bulunacaklar. Ben genç kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

SARGIN BAŞKAN ÇIKARAN 4-A SINIFINI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Osman Sargın, Okul Başkanı Ediz Ege Akın ve okul idaresi ile okul başkanlığı yarışında ekipçe mücadele ederek kazanan 4-A sınıfını ziyaret etti.Ziyarette Ediz Ege Akın'ın kampanya sürecinde ki ekibini tebrik etti.Gençler kampanya sürecinde neler yaptıklarını Başkan Sargın'a anlattılar.Ayrıca 4-A sınıfından geçtiğimiz yıl okul başkanı olan Ecrin, bir fedakarlık örneği göstererek başkanlık adaylığından çekilerek arkadaşı Ediz Ege Akın'a destek verdiğini dile getirirken, Başkan Sargın da minik Ecrin'i bu fedakarlık örneği dolayısıyla tebrik etti.

Okul Müdürü Ömer Faruk Toprak toprakta konuşmasında "Öncelikle değerli belediye başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Her geldiğimizde bizlere kapısını açtığı için, geri çevirmediği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.