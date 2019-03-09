Kaynak: AA

Çocukların doğal beslenmesi ve bunun eğitimdeki önemine dikkat çekmek için "Okul Çağında Doğal ve Doğru Beslenme" söyleşisi etkinliği düzenlendi.Acarkent Coliseum'da düzenlenen etkinlikte, Pakkan Okulları kurucusu Yasemin Pakkan ile İpek Hanım Çiftliği kurucusu Pınar Kaftancıoğlu, okul çağındaki çocukların beslenmeleri ve okul yemeklerinin önemi hakkında konuşma yaptı.Söyleşide, çocuk beslenmesi ve dikkat edilmesi gerekenler, okul yemeklerinin önemi, çocuğun eğitiminde beslenmenin yeri, doğal beslenmenin çocuğun beden ve zihin gelişimindeki önemine değinilerek, doğal gıdaların çocukların bağışıklığını geliştirdiğine, hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağladığına dikkat çekildi.Doğru beslenmenin yöntemlerini anlatan Pınar Kaftancıoğlu, "Pizza, tavuk pane ve hazır dondurma gibi çocukların çok sevdiği fakat sağlıksız olan gıdaları verirsek çok güzel doyarlar, eve tok giderler. Fakat onlara kötülük yapmış oluruz. Anneler arada sırada kendi çocuklarına bu tip sağlıksız gıdalar verebiliyor." ifadelerini kullandı.Kaftancıoğlu, iyi beslenmenin temiz hava ve oksijen gibi çocuk gelişimine büyük katkısı olan unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Çocukların damak tadı erken yaşta oluşuyor. Okul çağından itibaren doğal şekilde beslenen çocukların hem damak tadı daha iyi gelişiyor hem de beden ve zihin gelişimleri daha sağlıklı oluyor." dedi.Yasemin Pakkan da, doğal ve doğru beslenmeleri sonucunda öğrencilerin hastalık kaynaklı devamsızlıklarının çok düşük seviyede olduğuna işaret ederek, "Sağlıklı mide, aynı zamanda sağlıklı beyin demek. İyi beslenen çocukların zihin gelişmesi de daha sağlıklı oluyor. Biz her gün okulumuzda iyi beslenen çocuklarımızın gözlerine bakarken bu gururu ve huzuru yaşıyoruz." diye konuştu.