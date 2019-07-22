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Okul çatısında tehlikeli çalışma

Kahramanmaraş'ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı.

22.07.2019 12:39 Okul çatısında tehlikeli çalışma
Kahramanmaraş'ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı.

Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesinde bir okulun çatısında çalışan 2 işçiden birisi kendisini halatla bağlayıp tadilat yaptı. İşçilerden biri diğerinden aldığı harcı mala yardımıyla okulun çatı kısmını onarmaya çalıştı. 5 katlı okulun çatısında çalışan işçiler olası kazaya adeta davetiye çıkardı. İşçiler tadilatı kazasız atlattıktan sonra çatıdan indi.

Güvenliksiz yapılan çalışmayı gören çevredeki vatandaşlar da işçileri hayretle izledi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Onikişubat, İşçi, Güncel

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